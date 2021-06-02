كورونا ترفع أعداد العاطلين عن العمل إلى 205 ملايين شخص فى 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع مكتب العمل الدولى أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل على خلفية الآثار الاقتصادية المترتبة عن وباء كورونا إلى حوالى 205 ملايين شخص مقارنة ب 187 مليونا فى عام 2019.



وأفاد تقرير للمكتب صدر اليوم في جنيف بأن هذا المعدل سجل آخر مرة فى عام 2013 لافتا أن نمو التوظيف لن يكون كافيا لتعويض الخسائر حتى عام 2032 على الاقل .

وتوقع أن تصل فجوة الوظائف جراء الأزمة العالمية إلى 75 مليونا فى عام 2021 قبل أن تنخفض إلى 23 مليونا فى العام 2022 .

وتظهر أرقام أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى وأوروبا وآسيا الوسطى هى أكثر المناطق تضررا حيث قدرت الخسائر فى ساعات العمل بما يتجاوز 8 % فى الربع الاول من العام و 6 % فى الربع الثانى الجارى وذلك مقارنة مع 4.8 % و 4.4 % لخسائر فى ساعات العمل على المستوى العالمى فى الربعين الأول والثانى على التوالى .

كما توقع التقرير تسارعا فى الانتعاش العالمى للعمالة فى النصف الثانى من العام الحالى بشرط عدم تدهور الوضع العام للوباء وذلك بسبب التفاوت فى الحصول على اللقاحات أو القدرة المالية المحدودة لغالبية الاقتصادات النامية والناشئة على اعتماد تدابير لحوافز مالية قوية .

وصنف التقرير مايقارب 108 ملايين عامل إضافى حول العالم باعتبارهم فقراء أو فقراء للغاية بسبب الانخفاض فى ساعات العمل ومعدلات التوظيف .وقال إن هذا الوضع أدى إلى تراجع عن خمس سنوات من التقدم نحو القضاء على فقر العاملين .واعتبر التقرير أن تحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل فى القضاء على الفقر بحلول عام 2030 بات أمرا بعيدا.