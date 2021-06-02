"الإفتاء الأردنية": الحصول على التطعيم واجب شرعي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت دائرة الإفتاء إن التوجيهات النبوية في الإسلام تحث على استعمال كافة طرق الوقاية من الأمراض والأوبئة، بحسب موقع "عمون".

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وأوضحت أن على رأس هذه الطرق الوقائية أخذ التطعيمات التي يقرر أهل التخصص أنها فعالة في الحفاظ على صحة الإنسان والتقليل من أعراض المرض في حال الإصابة به.

وأفتت الدائرة بأن الحصول على التطعيم في هذه الحالة هو أمر واجب، وذلك لأنه يحقق مقصد حفظ الحياة الذي أقرته الشريعة الإسلامية.

وتأتي فتوى الدائرة، عقب إصدار رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، "أمر دفاع" بإلزام جميع المنشآت التي تم فتحها بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها قبل إبراز شهادة التطعيم ضد فيروس "كورونا".

وفرض رئيس الحكومة غرامة لا تقل عن 20 دينارا(29 دولارا) ولا تزيد عن 50 (نحو70 دولارا) لكل من يدخل منشأة من المنشآت التي تم فتحها أمس الثلاثاء دون الالتزام بهذا الأمر، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).