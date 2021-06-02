شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مزايا «وثيقة العمل الحر» لممارسي التجارة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت وزارة التجارة، أن ‏إصدار وثيقة العمل الحر لممارس التجارة الإلكترونية “الذي لا يملك سجل تجاري” تعزز موثوقية متجره وتُمكّنه الاستفادة من مزايا الوثيقة.

وأوضحت الوزارة، أن وثيقة العمل الحر عبارة عن وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمنح للأفراد المتخصصين في عدد من النشاطات، وتتيح لهم فرص ممارسة العمل بشكل مستقل في النشاطات التي أقرتها الوزارة عبر البوابة الإلكترونية للعمل الحر.

مزايا وثيقة العمل الحر لممارسي التجارة الإلكترونية :

– إمكانية فتح حساب بنكي (تجاري) مخصص لفئة العمل الحر.

– التسويق لحاملي الوثيقة.

– حلول دفع رقمية.

– إمكانية الاستفادة من منتج تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية (نفاذ).

– الاستفادة من الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

– إمكانية الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المعلنة في بوابة العمل الحر.

طريقة إصدار الوثيقة :

– الدخول إلى بوابة العمل الحر.

– إنشاء حساب من خلال التسجيل برقم الجوال.

– التوثيق من خلال أبشر.

– بناء طلب الوثيقة.

-الحصول على وثيقة العمل الحر.