شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة الأربعاء:



- 100 مليون عامل إضافي يغرق في الفقر -

كشفت الأمم المتحدة الأربعاء أن جائحة كوفيد-19 المنتشرة منذ 17 شهرا أغرقت مئة مليون عامل إضافي في الفقر بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة.

وحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي من أن الأزمة ستطول إذ لن تستعيد العمالة مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023.

- نسخة فرعية واحدة فقط من المتحورة دلتا "مثيرة للقلق"

قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن نسخة فرعية واحدة فقط من المتحوّرة دلتا لفيروس كورونا اكتُشفت في الهند، ما زالت تعتبر "مثيرة للقلق" فيما قللت من خطر نسختين أخريين.

- قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي ما زالت معلقة للعام 2022 -

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء، أن قواعد ضبط الميزانية المفروضة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي لم يتم تطبيقها منذ مارس 2020، ستبقى معلقة في العام 2022 من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا.

- الاتحاد الاوروبي يفتح أبوابه للسياح اليابانيين -

أعطى مفوضو الدول ال27 الضوء الأخضر الأربعاء لإضافة اليابان إلى قائمة البلدان خارج الاتحاد الأوروبي التي يمكن دخول مسافريها، حتى لو لم يتلقوا اللقاح، إلى الكتلة.

بعد مراجعتها التي تُجرى بانتظام، ستشمل هذه القائمة الآن ثماني دول. فقد أضيفت اليابان إلى أستراليا وإسرائيل ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند.

- وصول رحلات دولية إلى فيتنام -

ستستأنف الرحلات الدولية إلى أكبر مدينتين في فيتنام، هانوي ومدينة هو شي منه، كما أعلنت السلطات، في رفع للحظر القصير الأجل الذي فرض عقب انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا.

- تمديد الإغلاق في ملبورن -

في استراليا، أعلنت السلطات الأربعاء أن إجراءات الحد من انتشار الفيروس في ملبورن ثاني أكبر مدن البلاد، ستمدد سبعة أيام في محاولة لوقف ظهور إصابات محلية أخيرا. وكان يفترض أن ينتهي ليل الأربعاء الخميس هذا الحجر الصحي لسكان المدينة البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة.

- خط إنتاج جديد لموديرنا في هولندا -أعلنت مجموعة لونزا السويسرية أحد الموردين الرئيسيين لمختبرات الأدوية، الأربعاء أنها ستفتح خط إنتاج جديدا في هولندا لتصنيع لقاح موديرنا.

وقالت في بيان إنه سيتم تركيب خط الإنتاج في مصنعها الواقع في جيلين بجنوب البلاد، وسيتم تشغيله في نهاية 2021. وسيسمح بإنتاج ما يصل إلى 300 مليون جرعة إضافية سنويا عندما يعمل بكامل طاقته ما يعزز تعاونها مع شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.

- أكثر من 3,68 ملايين وفاة -

تسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 3,681,985 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الاربعاء عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (595,213)، تليها البرازيل (465,199) والهند (335,102) والمكسيك (227,840) والبيرو (184,507).

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً في الاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء الفعلية قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسمياً.