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الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى الرباط وبوكيت في الصيف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

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تستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها إلى الرباط بالمملكة المغربية ابتداء من 23 يونيو 2021 إضافة إلى بوكيت ابتداء من 1 يوليو 2021.

 

وتبدأ خدمة الاتحاد للطيران إلى الرباط برحلتين أسبوعيتين وإلى بوكيت بثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر.

 

وأطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة "معتمد لسفر" لتسهيل تجربة السفر من خلال السماح للمسافرين بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار.

 

ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن المسافرون من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة "مُعتَمَد للسفر" لتجربة سفر سلسة في المطار.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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