وزيرة خارجية السويد تطالب بإنهاء الحرب في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وكتبت ليندي، على حسابها على موقع تويتر عقب لقائها رئيس وفد جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، في العاصمة العُمانية مسقط: "تحدثت عن الوضع الإنساني ووقف إطلاق النار والعملية السياسية. وقف إطلاق النار هو الإجراء الإنساني الأكثر أهمية".

وأضافت: "يجب على الأطراف التعامل مع الأمم المتحدة دون شروط مسبقة. يجب أن تنتهي الحرب".

وتشترط جماعة "أنصار الله" رفع الحظر المفروض من التحالف العربي على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي، وإلغاء القيود على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن، للتعامل مع أي دعوات لإحلال السلام في البلاد.

ويشهد اليمن، منذ 2014، معارك طاحنة بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً، والمسنودة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية؛ وبين جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي البلاد.

وأودى الصراع المستمر منذ أكثر من 6 أعوام في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.