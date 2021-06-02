طبيب مصري يحذر: المصاب بهذا المرض "وجبة شهية" للفطر الأسود

دبي - محمود عبدالرازق - وقال غنيم إن الفطر الأسود موجود في كل مكان مثل التربة والتراب والمخلفات الأراضي الزراعية، وقد ينمو على الخبز ولا خطورة منه، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

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وأشار إلى أن سبب الذعر في بعض الدول، هو سوء استخدام بعض الأدوية التي أضعفت المناعة، وأدت إلى ظهور هذا الفطر رغم أنه كائن حي ضعيف جدا.

وحذّر غنيم من سوء استخدام المضادات الحيوية، لأنها تقتل الكائنات الدقيقة التي تعيش على الأغشية المخاطية في الأنف، ما يمكّن الفطر الأسود من دخول الجسم.

وأكد أن "عدم الحفاظ على مستويات السكر في الدم لدى مصابي مرض السكري، بمثابة وجبة شهية جدا لنمو الفطر الأسود، بسبب الإفراط في استعمال الكورتيزون، إذ إنّ مصابي هذا المرض هم الأكثر إصابة بحالات الفطر الأسود".

وزارة الصحة المصرية تصدر بيانا مهما بشأن أعراض "الفطر الأسود"

أصدرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا مهما بشأن أعراض الإصابة بـ"الفطر الأسود"، موضحة أن الإصابة تتمثل في حمى وسعال وألم في الصدر ويصاحبها ضيق التنفس.

وأوضحت الوزارة أنه من أعراض الإصابة تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، آلام في البطن، قيء، غثيان، نزيف بالجهاز الهضمي، دم في البراز، إسهال، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى وجلطات تلف الأعصاب وفقدان الوعي.

وأكدت الوزارة، في تقريرها الذي أصدره الطب الوقائي، أن "مرض الفطر الأسود غير معد، ولا ينتقل من إنسان إلى آخر، ولا ينتقل أيضا بين الإنسان والحيوان، حيث إنه مرض فطري يصيب الإنسان لتدهور جهازه المناعي".

وتابع التقرير أن "مرض الفطر الأسود فطري، ويصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور الجهاز المناعي، لكنه مرض نادر الحدوث ويصيب الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، وقد تمتد إلى الرئتين أو حتى الأوعية الدموية".

وفاة سيدة مصرية بمرض الفطر الأسود

سجلت مصر، أمس الثلاثاء، حالة وفاة بمرض الفطر الأسود، لسيدة في العقد السادس من عمرها، كانت تعاني بالأساس من السرطان الذي أضعف مناعتها وفقا لمسؤولي مستشفى جامعة المنصورة.

قالت الجامعة، إن المريضة أدخلت قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى التابع لها في العشرين من مايو/ أيار الماضي، حيث كان تعاني من التهاب فطري حاد اجتياحي للجيوب الأنفية، حسبما نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية.

كما فقدت المريضة القدرة على الإبصار، وعانت من شلل تام بعضلات العين نتيجة إصابة الأعصاب المخية المغذية لها، وتآكل عظام سقف الفم، وظهرت أنسجة سوداء على الحاجز الأنفي وتجويف الأنف.

من جانبه قال الشعراوي كمال، مدير عام مستشفيات الجامعة، إن السيدة كانت في حالة مرضية متأخرة، إذ كانت تعاني من سرطان الثدي وأنيميا الدم والسكري، وهو ما يساهم في إضعاف المناعة لديها.

ودعا المواطنين إلى عدم القلق من المرض، كونه مرضا متعارفا عليه منذ وقت طويل بالنسبة للأطباء، ويصيب ضعاف المناعة فقط. يقول أطباء إنه مرض غير معد (لا ينتقل من شخص لآخر).