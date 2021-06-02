الجامعة العربية تعلن تأجيل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بطلب من قطر

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان للجامعة، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي كان من المقرر انعقاده يوم 8 يونيو الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، قد تأجل لمدة أسبوع على أن يعقد يوم 15 الجاري بذات الترتيبات.

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وتابع زكي، أن "تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب لمدة أسبوع جاء بناء على طلب الدولة المستضيفة قطر. وتترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري".

وصيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به على مستوي مجلس الجامعة وهي تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية.