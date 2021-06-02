وزير الخارجية اليمني: وقف إطلاق النار الشامل خطوة أساسية لمعالجة أشكال المعاناة الإنسانية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة، عن ابن مبارك، قوله، خلال لقائه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في العاصمة السعودية الرياض: "الحكومة اليمنية تدعم الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي، حرصاً منها على إنهاء المعاناة الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية".

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وأضاف: "على المجتمع الدولي توجيه رسائل واضحة، وممارسة أقصى الضغوط على الحوثيين، لإجبارهم على الانصياع لمتطلبات السلام، والتوقف عن إراقة الدم اليمني وزعزعة الاستقرار الإقليمي؛ تنفيذاً للأجندات الخارجية".

وبشأن الوضع الأمني في البلاد، قال وزير الخارجية اليمني، إن "كل المحاولات الانتحارية للحوثيين باءت بالفشل، وإنهم برغم استمرارهم في محاولاتهم اليائسة، أصبحوا يعون تماماً استحالة تحقيق أجندتهم وأفكارهم الظلامية".

وحذر ابن مبارك من خطورة وضع خزان "صافر" النفطي؛ متهماً الحوثيين باستمرار المراوغة ومساومة المجتمع الدولي.

ودعا وزير الخارجية اليمني المجتمع الدوالي إلى "اتخاذ مواقف أكثر حزماً لمنع كارثة بيئية وشيكة".

من جانبه، أكد المبعوث الأممي "التزام المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود للدفع بعملية السلام، حتى تحقيق الأمن والاستقرار، الذي ينشده الشعب اليمني".

ويعاني اليمن من حرب طاحنة بين الحكومة وجماعة أنصار الله (الحوثيين) وأطراف أخرى؛ خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وهجرت مئات آلاف الأسر من مناطقها الأصلية.