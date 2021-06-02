شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يقدم منحة بـ500 مليون دولار لقطاعى الرى والمياه السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الري والموارد المائية السودانى ياسر عباس عن تقديم البنك الدولي منحة تقدر بـ500 مليون دولار لوزارة الرى والموارد المائية السودانية بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء السودانية سونا أنه اجتمع اليوم بالمهندس عثمان ديون مدير البنك الدولى في شرق افريقيا للنقاش حول تنفيذ المنحة المفدمة من البنك الدولي والإجراءات التفصيلية حول تنفيذ برامج العمل.

واوضح ان المنحة تشتمل على 300 مليون دولار لقطاع الري و200 مليون دولار لقطاغ مياه الشرب مؤكدا أن تكوين وحدة تنفيذ المشروع سيبدأ خلال الشهر الجاري على أن تبدأ الدراسات وتكتمل فيل نهاية العام ليبدأ التنفيذ الفعلي ببداية العام الجديد.