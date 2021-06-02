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“الصحة”: تسجيل 16 وفاة و1269 إصابة جديدة بكورونا و1081 حالة تعافي

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر للحد من انتشار فيروس وللحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1269) حالة مؤكدة وتعافي(1081) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10043) حالة منها (1489) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (452956) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (435520) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (16)حالة ليصل الإجمالي إلى (7393) حالة , كما تم إجراء (93209) فحوص مخبرية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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