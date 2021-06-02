شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تتيح خدمة إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت عبر «ناجز».. وتوضح طريقة استخدامها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أتاحت وزارة العدل خدمة جديدة تتمثل في إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر بوابة ناجز، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

وأوضحت الوزارة، أنها تتيح هذه الخدمة للمستفيد ( الممثل النظامي للمنشأة ) من إدارة الوكلاء للمنشأة (من إضافة أو حذف أو تعديل) عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة الدائرة.

وأشارت إلى أنه يتم الاستفادة من الخدمة من خلال الخطوات التالية :

– الدخول على حسابك في ناجز.

– التوجه لإدارة الحسابات واختيار إضافة منشأة.

– أضف بيانات المنشأة حسب المطلوب.

– سيتحقق النظام تلقائيًا من صلاحياتك.

– بعد التحقق ستظهر المنشأة بحسابك ثم يمكنك تنفيذ الإجراءات بإضافة أو إسقاط وكيل.

وأضافت أن الجهات المستفيدة من الخدمة هي :

– شركة تضامنية.

– شركة مساهمة.

– استثمار أجنبي.

– مكاتب محاماة.

– مؤسسات تجارية.

– شركة مهنية.

– مؤسسة فردية.

– شركة ذات مسؤولية محدودة.