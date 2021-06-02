السعودية تعلن إطلاق جائزة "الحوار الوطني" لتعزيز قيم التسامح

دبي - محمود عبدالرازق -

وكشف مسؤولو المركز تفاصيل جائزة الحوار الوطني التي دشنت رسميًّا، ظهر اليوم الأربعاء، في الرياض، بحسب موقع "عاجل" السعودي.

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وبحسب الإعلان تستند الجائزة على أربعة مرتكزات؛ الأول يتعلق بالقيم الدينية والعربية لثقافة المجتمع السعودي، والثاني يتعلق برؤية 2030 التي تحمل تطلعات وطنية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام، أما الثالث حول استراتيجية الازدهار والتسامح التي يسعى المركز لتحقيقها. والرابع عن التنوع الكبير لمناطق المملكة.

ولفت الموقع إلى أن الفائزين في الجائزة سيحصلون على مبلغ 200 ألف ريال (الريال = 027 دولار).

وأضاف أن الفائزين سيحصلون كذلك على دروع تكريمية وشهادات معتمدة، من الجهات الحكومية التي أسهمت بشكل ملموس في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني، ومؤسسات القطاع الخاص التي دعمت أو نفذت برامج كان لها أثر مجتمعي في ترسيخ قيم الحوار والتسامح، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد.

ومن جانبه قال نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إبراهيم العسيري، إن الجائزة "تعد إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقها المركز لتحقيق أهدافه ورسالته بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة في جميع المجالات تحقيقا لتطلعات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي مزدهر".

وشدد على أهمية الجائزة في "تشجيع الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد، التي أسهمت بشكل مميز وفعّال في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني التي يسعى المركز لترسيخها في المجتمع".