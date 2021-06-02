مصر... وزير التعليم ينفي تحديد موعد لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير إن الوزارة لم تحدد بعد الموعد النهائي لعقد مؤتمر أو الإعلان عن كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

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جاء ذلك ردا على استفسار عدد من طلاب أعضاء جروب طلاب وطالبات مصر على تطبيق "واتسآب"، عن ترقبهم لقرارات مؤتمر الثانوية العامة المقرر إجراؤه في يوليو/ تموز المقبل وإعلان قراراتها.

واستفسر أحد الطلاب عن بدء انعقاد المؤتمر الآن بالوزارة، فيما تساءل البعض عن موعد انعقاده خاصة، وأن الوزير قد صرح بأنه سيتم إعلان تفاصيل الامتحان، اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.

ومن جانبه عقّب الوزير، قائلا: "يا جماعة نحن في مجلس الوزراء ولا يوجد مؤتمر اليوم ولم نحدد الموعد النهائي بعد ولا داعي لهذه "الحالة"، حيث أن المعلومات الأساسية عن الامتحان معروفة تماما ويستطيع الطلاب التحضير بدون انتظار أي معلومة إضافية".

وأوضح الوزير: "وبالتالي دعونا نتعامل مع الأسابيع القادمة بهدوء وحكمة وإن شاء الله تسير الأمور كما نريد جميعا".

وزارة التربية والتعليم تعلن 7 قرارات مهمة هذا الأسبوع

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، خلال الأسبوع الجاري، 7 قرارات مهمة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة تشمل:

1. الإعلان عن جدول الامتحانات لهذا العام.

2. حسم مصير التشعيب في الثانوية العامة.

3. مصير التحسين في الثانوية العامة.

4. الحلول التي سيتم الاعتماد عليها من أجل تفادى مشكلات نظام الامتحانات الإلكترونية "السيستم".

5. خطة تأمين الامتحانات وحماية أجهزة التابلت من الاختراق.

6. موعد الامتحان التجريبي الثالث وآلية عقده بالمدارس.

7. مصير تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة.