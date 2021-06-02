زعيم "البوليساريو" يصل إلى الجزائر بعد علاجه في إسبانيا

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / FAROUK BATICHE

وقال جليل محمد المتحدث باسم الجبهة في إسبانيا "وصل في سلام".

ووصل غالي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعدما أثار سفره لتلقي العلاج في إسبانيا منذ أكثر من شهر خلافا دبلوماسيا بين إسبانيا والمغرب.

وكان غالي قد غادر إسبانيا بعد ساعات قليلة من مثوله عن بُعد أمام المحكمة العليا الإسبانية في قضية تتعلق بارتكاب جرائم حرب، ولم يفرض القضاة بعد الجلسة أي قيود على غالي وسمحوا له بمغادرة إسبانيا.

وفي وقت سابق، كشف محام إسباني موكل بالدفاع عن إبراهيم غالي، عن تفاصيل محاكمة غالي بدعوى ارتكاب جرائم حرب مرفوعة ضده.

وقال المحامي، مانويل أولي، المكلف بالدفاع عن غالي، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب الجلسة التي عقدت، أمس الثلاثاء، إن "الحقائق التي استندت إليها الاتهامات الموجهة إليه (زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي) عارية تماما عن الصحة".

وأكد المحامي أن موكله، إبراهيم غالي، الذي مثل أمام المحكمة عن بُعد، قال إن التهم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية، وأن غالي نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفة بهذا الشأن.

وبحسب صحيفة "publico" الإسبانية، نفى إبراهيم غالي أمام قاضي المحكمة الوطنية في إسبانيا، سانتياغو بيدراز، ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان ضد سكان الصحراء.

وبدوره، أشار قاضي التحقيق إلى أن الوقائع والتهم التي وجهت إلى غالي "كاذبة تمامًا"، وأن غالي "لم يكن لديه أي نوع من المسؤولية أو الفعل المباشر" للسلوك المنسوب إليه ضمن الاتهامات.