سلطنة عمان تخفف قيود كورونا وتسمح بدخول مواطني دول الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت سلطنة عمان أيضا تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنجلادش ومصر والفلبين.

وأضاف أن البلاد لن تسمح أيضا بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أي من الدول المحظورة خلال فترة 14 يوما قبل موعد السفر، وذلك اعتبارا من 5 يونيو/حزيران وحتى إشعار آخر.

وستسمح السلطنة بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن 100 مصل للصلوات الخمس فقط.

وسيُسمح أيضا باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، والأنشطة الاجتماعية كالأفراح على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

وتقرر السماح بارتياد الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة، مع التأكيد على منع التجمعات أيا كان نوعها فيها، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.