لم يحدث في تاريخها... قناة السويس تحقق إنجازا جديدا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن ما حققته قناة السويس خلال العام الماضي رغم جائحة كورونا كان دليلاً على النجاح في وضع عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمات.

جاء ذلك خلال عرض الوزيرة تقريراً حول أداء الاقتصاد المصري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشارت إلى أن طرح بدائل متعددة لمخاطبة المؤسسات الملاحية الدولية ومالكي ومشغلي السفن بحزم سعرية مرنة لرسوم عبور قناة السويس، كان سبب في نجاحها في تعامل أزمة كورونا.

ولفتت إلى أن قناة السويس حققت، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، الإيراد الشهري الأعلى على الإطلاق في تاريخ قناة السويس، بنحو 553.6 مليون دولار.

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قال، نهاية الشهر الماضي، في تصريحات للتلفزيون المصري، إن إيرادات القناة زادت خلال شهر بنحو 15.8%، مقارنة بشهر أبريل في العام الماضي.

وأوضح ربيع أن إيرادات حركة الملاحة في قناة السويس بلغت 551 مليون دولار خلال الشهر الماضي، مقابل 476 مليون دولار، في أبريل 2020.

وعلق ربيع على أعمال التكريك التي تشهدها القناة ومشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه، مؤكدا أنها لم تؤثر على الحركة الملاحية في القناة، وبيّن أن الهدف من أعمال التكريك المتواصلة حاليا في القناة هو زيادة أعداد السفن وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن العبور.