شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى روسى: موسكو تلقت دعوة للمشاركة فى مؤتمر برلين حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسى، مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوجدانوف، أن بلاده تلقت دعوة للمشاركة فى مؤتمر برلين حول ليبيا فى 23 يونيو الجارى على مستوى وزراء الخارجية، مشيرا إلى أن بلاده تدرس حاليا هذا الموضوع.

وقال بوجدانوف -فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء " لقد تلقينا دعوة للمشاركة فى مؤتمر برلين حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية، والذي مقرر عقده فى 23 يونيو الحالي".

وأضاف:" أن وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف تلقى بالفعل هذه الدعوة بتوقيع كل من الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الألماني".

يُذكر أن ألمانيا أعلنت مؤخرا عن عقد مؤتمر في برلين فى شهر يونيو الجارى حول الوضع في ليبيا.