شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تضبط كميات ضخمة من الأسلحة تابعة لداعش فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأربعاء، ضبط كدس للعتاد عائد لما يسمى بـ "ولاية الجنوب" فى محافظة الأنبار، وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه بعد توفر معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت فرق وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الإرهابية.

وأضاف البيان، أن: "الكدس يحتوي على 107 قذائف هاون عيار120 ملم و 174 قذيفة مقاومة طائرات عيار 57 وصاروخ كاتيوشا مع سبطانة أحادية، فى ساحات مفتوحة بمنطقة المقالع ضمن عامرية الصمود الفلوجة"، موضحا أن المواد المضبوطة عائدة إلى ما يسمى ولاية "الجنوب" بعصابات داعش الإرهابي.

وفى سياق متصل.. أعلن جهاز الأمن الوطنى، اعتقال اثنين من عناصر داعش يعملون بديوان الجند التابع لما يسمى "ولاية الفرات" بمحافظة الأنبار.

وذكر الجهاز - فى بيان أوردته ذات القناة - أنه وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت جهاز الأمن الوطني في المحافظة بعد تكثيف الجهد الميداني واستحصال الموافقات القضائية من الاطاحة باثنين من عناصر عصابات "داعش" الإرهابية يعملون فيما يسمى ولاية الفرات، واعترفوا بشن الهجمات والتصدى للأجهزة الأمنية خلال عمليات التحرير.