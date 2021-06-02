شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: استخدامات المفاعلات التى ينوى العراق بناءها سلمية بحتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشعة كمال حسين لطيف، أن استخدامات المفاعلات التي ينوي العراق بناءها سلمية بحتة، ولا يمكن أن تكون لغير ذلك.

وقال لطيف في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء، إن "المفاعلات التي ينوي العراق بناءها مخصصة لإنتاج الكهرباء ولا يمكن ب‍أي حال من الأحوال تحويلها إلى استخدامات أخرى".

وأضاف "حتى لو رغبت أي دولة بمخالفة المواصفات الفنية للمفاعل السلمي، فسوف لن تتمكن من ذلك لأن تصميم مفاعلات القدرة لا تسمح فنيا بالتعامل مع أقلام الوقود بشكل مغاير كونها مغلقة تماما، وأن أي تغيير يحدث في تلك الأقلام سيعد خرقا لبروتوكولات العمل وإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا معاهدة منع الانتشار للأسلحة النووية التي انظم إليها العراق عام 1972، ونظام الضمانات للوقود النووي التي تحدد آلية دقيقة وسلمية للوقود وجميعها لا تسمح بالاستخدام غير السليم للطاقة النووية".

وأشار إلى أن الدول الكبرى تعرف تماما أن هذا النوع من المفاعلات من الجيل الثالث والثالث موجب، وهي مخصصة بشكل دقيق لإنتاج الكهرباء فقط.