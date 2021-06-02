شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عمالة مستهترة تتجاهل احترازات كورونا في حي الوزارات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد حي الوزارات بمنطقة الرياض، حالة من الاستهتار واللامبالاة من قبل عدد كبير من العمالة الوافدة لاحترازات كورونا والإجراءات المتبعة من قبل الجهات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ورصدت قناة “الإخبارية” عبر تقرير مصور الوضع في حي الوزارات، حيث التزاحم، وعدم ارتداء الكمامات، وانتشار الباعة الجائلين، إضافة إلى وجود البسطات والمواد الغذائية والأسماك والخضروات بجانب مكب للنفايات.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7377 حالة وفاة.