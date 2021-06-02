شاهد.. غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية بعد احتراقها بخليج عمان

الكويت - هبة التوبجي - شهد خليج عمان يوم أمس (الثلاثاء)، اندلاع حريق هائل في سفينة لوجستية تابعة للجيش الإيراني، وحاولت فرق الإطفاء مكافحة الحريق لكنها فشلت في السيطرة عليه.

وذكرت بحرية الجيش الإيراني أن الحادث طال سفينة التدريب “خارك” بالقرب من ميناء جاسك في جنوب إيران، مضيفة أن الحريق اندلع في أحد أنظمة السفينة.

وأضافت وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، أن فرق الإطفاء كافحت الحريق على مدى 20 ساعة، بعد إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة إلى الشاطئ، لكن الحريق انتشر وغرقت السفينة دون أي إصابات بشرية.

وأشارت البحرية الإيرانية إلى أن السفينة كانت في مهمة في المياه الدولية قبل أيام قليلة، فيما ذكرت “العربية نت” أن السفينة تعد أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني.

وأضافت أن إيران اشترت هذه السفينة من بريطانيا عام 1977، وتسلمتها في العام 1984، وتم استبدال العديد من المعدات والمراجل وأنظمة الدفع فيها بصورة كاملة سابقًا.

ونوهت بأن السفينة تضم منصة لهبوط المروحيات، وأربعة مدافع وأربعة رشاشات من عيار 12.7 ملليمتر، أما وزنها فيبلغ 33 ألف طن، بينما يبلغ طولها 207 أمتار وعرضها 26.5 متر، في حين تصل سرعتها إلى نحو 39.8 كيلومتر في الساعة.