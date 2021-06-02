“الطقس”: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه مناطق

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل) ورياح سطحية نشطة على منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة. فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.