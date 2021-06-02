اخبار الخليج

“الطقس”: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه مناطق

0 نشر
الخليج - واس 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل) ورياح سطحية نشطة على منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة. فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا