شكرا لقرائتكم خبر عن أُصيب بـ«كورونا» قبل موعد الاختبار التحصيلي.. فماذا يفعل؟.. «تقويم التعليم» توضح الإجراء المتبع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن الإجراء المتبع في حال إصابة الطالب بفيروس كورونا قبل الاختبار التحصيلي.
ووجه أحد المغردين سؤال لهيئة تقويم التعليم قال فيه: “في حالة إصابة شخص بكورونا هل يستطيع الدخول لاختبار التحصيلي؟”.
وردت الهيئة قائلة: “يمكنك رفع تذكرة للدعم الفني مع إرفاق المستند الذي يوضح حالتك، وذلك من خلال إحدى الوسيلتين التاليتين: بوابة الدعم الموحدة (هنا)، وتطبيق دعم المستفيدين (هنا)”.
وكانت هيئة تقويم التعليم، قد أعلنت في وقت سابق المواعيد الجديدة لاختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى لهذا العام ١٤٤٢، وجاءت كالآتي:
-الاختبار الأول: من ٩ إلى ١٦ شوال ١٤٤٢
-الاختبار الثاني: من ٢٣ إلى ٢٨ شوال ١٤٤٢
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