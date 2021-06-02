شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الغذاء والدواء» بشأن الحسابات المروجة للمستحضرات المجهولة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة الغذاء والدواء، أنها تقوم برصد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة .
وأوضحت الهيئة تفاعلاً مع أحد الشكاوى، أنها تتابع من يقوم بتسويق هذه المنتجات داخل المملكة.
وحذرت الهيئة، كل من يشارك في ترويجها هذه المستحضرات داخل المملكة عن طريق الإنترنت أو الهواتف الجوالة من أنه سيكون عُرضة للمساءلة النظامية.
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