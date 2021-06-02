لقاح روسي ثالث ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مركز تشوماكوف الروسي، إن ثالث لقاح روسي للوقاية من "كوفيد-19"، وهو لقاح كوفيفاك، حقق فاعلية تجاوزت 80 % وفق بيانات أولية.



وأضافت أن المركز يمكنه إنتاج 6 أضعاف الكمية التي كان يخطط لها سابقا من اللقاح، والتي كانت تبلغ 10 ملايين جرعة سنويا.

ويعد لقاح "كوفيفاك" الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية. وسجلت روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا في 11 أغسطس/آب 2020، وهو لقاح "سبوتنيك في".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 تم تسجيل "إيبي فاك كورونا"، ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.