شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء الأردن: اعتقال الشريف حسن وباسم عوض الله وإحالتهما للمحاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قال مصدر أمني، إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنية.

وأضاف المصدر أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.







