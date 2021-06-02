شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول» تعلن معالجتها الخلل الفني الذي طرأ في سوق الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” أنها عالجت الخلل الفني الذي طرأ في سوق الأسهم السعودي، مبينة أن نشاط السوق يسير بشكل طبيعي ومنتظم.

وقدمت “تداول” اعتذارها، مؤكدة سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

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