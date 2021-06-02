شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. ضبط مواد مخدرة مُخبأة في «مولدات» قبل تهريبها إلى المملكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أحبطت القوات الأمنية في لبنان، محاولة تهريب مواد مخدرة في مطار رفيق الحريري كانت في طريقها إلى المملكة.

وحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام، فقد نجحت القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك بلبنان، في ضبط كمية من حبوب الكبتاجون في مولدات صغيرة، في مطار رفيق الحريري الدولي، كانت وجهتها مدينة الدمام.

ووجه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، محمد فهمي، تهنئة للقوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك على ضبطها في مطار رفيق الحريري الدولي.