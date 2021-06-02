- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. ضبط مواد مخدرة مُخبأة في «مولدات» قبل تهريبها إلى المملكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أحبطت القوات الأمنية في لبنان، محاولة تهريب مواد مخدرة في مطار رفيق الحريري كانت في طريقها إلى المملكة.
وحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام، فقد نجحت القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك بلبنان، في ضبط كمية من حبوب الكبتاجون في مولدات صغيرة، في مطار رفيق الحريري الدولي، كانت وجهتها مدينة الدمام.
ووجه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، محمد فهمي، تهنئة للقوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك على ضبطها في مطار رفيق الحريري الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. ضبط مواد مخدرة مُخبأة في «مولدات» قبل تهريبها إلى المملكة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.