شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب خلل فني.. تعطل نظام التداول في سوق الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” عن تعليق التداول في السوق بشكل مؤقت، وذلك بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة، مبينة أن فريق العمل المختص يعمل على معالجة هذا الخلل في أسرع وقتٍ ممكن.

وقدمت “تداول” اعتذارها، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.