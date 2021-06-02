اخبار الخليج

تعرف على تفاصيل أغلى شاحن للهواتف في العالم

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تفاصيل أغلى شاحن للهواتف في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة "فولونيك" الشاحن اللاسلكي Valet 3 الجديد المصنوع من الذهب بسعر يبلغ 250 ألف دولارا أمريكيا.

 

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاحن اللاسلكي Valet 3 الجديد يمتاز بجسم مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط بوزن يبلغ نحو 1.5 كجم، بينما يكتسي السطح بصوف الفيكونيا الفاخر.

 

ويدعم الشاحن اللاسلكي Valet 3 الجديد معيار الشحن Qi ويشتمل على 18 ملف شحن ويتيح إمكانية شحن حتى 3 أجهزة في وقت واحد بقدرة 7.5 واط لكل جهاز، مثل السماعة اللاسلكية أبل AirPods Pro والهاتف الذكي سامسونج Galaxy S20 والحاسوب اللوحي أمازون Fire HD 8.

 

ويشتمل الشاحن اللاسلكي Valet 3 الجديد على 3 لمبات LED بالجانب الأمامي، والتي تشير إلى شحن الأجهزة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا