تعطل نظام التداول في سوق الأسهم السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوردت قناة "الإخبارية" السعودية، أن نظام التداول في سوق الأسهم السعودية تعطل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت قناة "العربية"، إن بيانات السوق السعودية، تظهر أن المؤشر الرئيسي مرتفع بنسبة 0.66% ووصل إلى 10666.85 نقطة، وسط تداولات فاقت 3.215 مليار ريال، بعد التداول على 110.397 مليون سهم من أسهم الشركات التي جرى التداول عليها اليوم.

وقال متداولون على مواقع التواصل الاجتماعي إن نظام التداول متعطل منذ أكثر من نصف ساعة.

وتظهر بيانات السوق السعودية، أن المؤشر الرئيسي مرتفع بنسبة 0.66%، ووصل إلى 10666.85 نقطة، وسط تداولات فاقت 3.215 مليار ريال، بعد التداول على 110.397 مليون سهم من أسهم الشركات التي جرى التداول عليها اليوم.