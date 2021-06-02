السودان... 20% من السكان يواجهون قريبا انعداما حادا في الأمن الغذائي

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان برنامج الغذاء العالمي، الذي صدر أمس الثلاثاء، فإنه بناء على هذا التقييم أطلقت كل من وزارة الزراعة والغابات ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي دعوات لزيادة الاستثمار في الزراعة والمساعدات الإنسانية للسودان.

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وأفاد البيان بأن "أحدث نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في السودان توقعت أن يعاني 9.8 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد". وذلك طوال موسم الندرة الغذائية من يونيو إلى سبتمبر.

وأضاف أنه "من المتوقع أن يواجه أكثر من 20% من سكان السودان انعدام الأمن الغذائي الحاد اعتبارا من يونيو".

ويعد هذا الرقم الأعلى الذي يتم تسجيله في تاريخ التصنيف الدولي المتكامل للأمن الغذائي في السودان.

وأوضح البيان أن الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في السودان هي الفيضانات والجفاف المتكرر والتدهور الاقتصادي والتضخم والنزوح بسبب الصراع.

يذكر أن اقتصاد السودان يعتمد بشكل كبير على الزراعة التي تعد أهم قطاع اقتصادي. وتوظف الزراعة 43 في المائة من القوى العاملة في السودان وتمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2019 وتقرير البنك الدولي.

ويعتبر السودان من أكبر الدول المنتجة للثروة الحيوانية في أفريقيا والعالم العربي، حيث يساهم قطاع الثروة الحيوانية في سبل كسب العيش لنحو 26 مليون شخص على الأقل.