"إل جي" تهجر رسمياً عالم الهواتف الذكية.. ما السبب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تخلت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، رسميا، عن إنتاج الهواتف الذكية بدءا من شهر يونيو الجاري.



وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنها قررت العمل على إنتاج هواتف ذكية خلال الشهرين الماضيين، منذ إعلانها السابق، للوفاء بالعقود المبرمة معها، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وبموجب هذا القرار، تحول "إل جي" أحد مصانعها في فيتنام لتصنيع الأجهزة المنزلية، بدلا من صناعة الهواتف الذكية.

ولجأت شركة "إل جي" إلى هذا القرار، بعد سنوات من خسارة الأموال في هذا القسم، لتضع حدا لأعمالها في عالم الهواتف الذكية بصورة نهائية في نهاية يوليو.

وتستمر "إل جي" في بيع مخزون الهواتف الذكية التي لديها، حتى بعد هذا التاريخ، ولكنها لن تنتج أي هواتف ذكية جديدة بعد الآن، كما ستوفر الشركة الكورية الجنوبية خدمات ما بعد البيع حتى 4 سنوات مقبلة، وتحديثات "أندرويد" لأجهزتها حتى 3 سنوات مقبلة.