هجوم إلكتروني يستهدف أكبر شركة لحوم في العالم.. اعرف القصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أصاب هجوم إلكتروني استهدف أكبر شركة لحوم في العالم (جيه بي إس) عملية الإنتاج في أمريكا الشمالية وأستراليا بالشلل.



وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن الشركة أبلغت الحكومة الأمريكية بالهجوم يوم الأحد.

وأكدت الشركة البرازيلية في وقت سابق عبر فرعها في الولايات المتحدة أنها كانت هدفا لهجوم ببرمجيات خبيثة، ضرب خوادم بأنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها في أمريكا الشمالية وأستراليا.

وأوضحت أن حل هذه المشكلات سوف يستغرق بعض الوقت. ولم تقدم الشركة في البداية مزيدا من التفاصيل.

وقالت الحكومة الأمريكية إن المهاجمين طالبوا بفدية. وأبلغت الشركة البيت الأبيض بأن الطلب جاء من منظمة إجرامية من المرجح أنها تتخذ من روسيا مقرا لها.

وقال البيت الأبيض إن واشنطن أبلغت الحكومة الروسية بالفعل أن "دولة مسؤولة" لا تأوي مرتكبي مثل هذه الهجمات.

ويشارك مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في التحقيق.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن خمسة من أكبر مصانع اللحوم في الولايات المتحدة اضطرت إلى إغلاق عملياتها بسبب الهجوم.

وفي كندا اضطر أحد أكبر المصانع التابع للشركة أيضا إلى وقف عملياته، وفقا لما ذكرته التقارير، كما انخفض إنتاج المجموعة بشدة في أستراليا.