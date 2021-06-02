شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يقرر إعادة قصّر دخلوا الاتحاد الأوروبى بطريقة غير مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيان لوزارة الخارجية المغربية، إن ملك المغرب محمد السادس وجه وزراء الداخلية والخارجية بتسوية أوضاع القصر المغاربة غير المصحوبين بذويهم فى بعض الدول الأوروبية بشكل نهائي، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأضاف البيان أن "الملك محمد السادس أكد التزام المغرب الواضح والحازم بقبول عودة القصر غير المصحوبين بذويهم والذين تم تحديدهم على النحو الواجب".

وتابع: "تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، ما أدى إلى عودة عشرات القاصرين إلى المغرب"، مشيراً إلى أن "التأخيرات التى لوحظت فى تنفيذ هذا التعاون مرتبطة بشكل أساسى بالعوائق بسبب الإجراءات المعقدة فى بعض البلدان الأوروبية".