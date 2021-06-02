شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 23 شخصًا فى انقلاب قارب وإنقاذ 70 آخرين قبالة سواحل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الهلال الأحمر التونسى، أن ما لا يقل عن 23 إفريقيًا غرقوا قبالة سواحل تونس، وقال المسؤول فى الهلال الأحمر التونسي، منجى سليم، للوكالة إن الحادث وقع جراء انقلاب مركب حاول الوصول إلى إيطاليا، بحسب "روسيا اليوم" .

وأضاف سليم، أن قوات البحرية التونسية أنقدت 70 شخصا بينما غرق 23 آخرون كانوا على متن المركب الذى كان يقل أكثر من 90 شخصًا.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع التونسية إن الوحدات البحرية أنقذت أيضا 39 شخصًا آخرين فى حادث غرق مركب ثان قبالة سواحل صفاقس.