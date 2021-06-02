شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 23 مهاجرا فى انقلاب قارب وإنقاذ 70 آخرين قبالة سواحل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الهلال الأحمر التونسى، أن ما لا يقل عن 23 مهاجرا إفريقيا غرقوا قبالة سواحل تونس، وقال المسؤول فى الهلال الأحمر التونسي، منجى سليم، للوكالة إن الحادث وقع جراء انقلاب مركب حاول مهاجرون الوصول عبره من شواطئ ليبيا إلى إيطاليا، بحسب "روسيا اليوم" .

وأضاف سليم، أن قوات البحرية التونسية أنقدت 70 مهاجرا بينما غرق 23 آخرون كانوا على متن المركب الذى كان يقل أكثر من 90 مهاجرا.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع التونسية إن الوحدات البحرية أنقذت أيضا 39 مهاجرا آخرين فى حادث غرق مركب ثان قبالة سواحل صفاقس.