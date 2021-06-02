شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سودانى تشيكى فى مجال السدود الصغيرة ومحطات مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الرى والموارد المائية السودانى ياسر عباس، مع وفد تشيكى برئاسة سفير التشيك فى القاهرة جان فوليك، أنشطة الوزارة وسبل دعم مشروعات المياه والرى بالسودان.

وقال مدير عام مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الرى السودانية المهندس هشام الأمير، عقب اللقاء، إن الوفد التشيكى وعد بالتعاون فى إنشاء سدود حصاد مياه بالمناطق الريفية لتخزين مياه للشرب وانتاج الكهرباء.

وأوضح أن هناك تعاونا وثيقا بين البلدين، مضيفا أن الوفد التشيكى وعد بترقية العلاقات والعمل على تطويرها لمصلحة البلدين.