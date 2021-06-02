شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: وصول 1.25 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العمانية، أنه ستصل إلى سلطنة عمان خلال شهر يونيو الحالى حوالى مليون وربع مليون جرعة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19

".

وتسعى الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - إلى تغطية جميع السكان المستهدفين باللقاح المُضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" والذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة أى ما يعادل 70% من السكان، والتى سوف تُنفّذ على مراحل بحسب توريدات اللقاح وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتحصين ضد الفيروس.

وقال مدير مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بالوزارة، بدر بن سيف الرواحي، إن الوزارة وضعت خطة تنفيذية للتحصين لشهر يونيو الجارى تتضمّن تطعيم عدد من الفئات، وهم طلبة الدبلوم العام والعاملون الصحيون فى القطاع الخاص الذين لم يتلقوا اللقاح مسبقًا، إضافة إلى مقدمى الخدمات الأساسية وموظفى الجهات العسكرية والمدنية، حيث ستبدأ عملية تطعيمهم الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه بالنسبة لفئات المجتمع الأخرى سيتم توسيع الفئات لتشمل البالغين من عمر 45 سنة وما فوق خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو، كما سيتم تحصين جميع مَن تلقوا الجرعة الأولى بالجرعة الثانية ممن استكملوا 10 أسابيع .

وأكد الرواحى فاعلية ومأمونية اللقاحات فى السلطنة التى جاء اختيارها بناء على أسس علمية وبعد ترخيصها من الهيئات التنظيمية المعتمدة فى بلد المنشأ والمنظمات الدولية.