شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3 حالات وفاة بالفطر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم مديرية صحة السليمانية فى العراق الدكتور ياد نقشبندي، تسجيل أول حالة وفاة بالفطر الأسود فى محافظة السليمانية.

وقال نقشبندى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن الشخص المتوفى من الجنسية العربية ويبلغ من العمر 78 عاما وكان يعانى من أمراض مزمنة.

وكانت مدينة الناصرية مركز محافظة ذى قار بالعراق، قد سجلت فى وقت سابق حالتى وفاة بالفطر الأسود.

وفى السياق منفصل، سجلت وزارة الصحة العراقية 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».، وسجلت الوزارة 30 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 16405.

وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 4343 حالة شفاء جديدة، وتجاوزت الإصابات العالمية 170 ملايين حالة منذ بدء انتشار الجائحة.