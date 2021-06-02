شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يحبط عملية إرهابية لداعش ويضبط 4 عبوات ناسفة قبل تفجيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات بغداد، إحباط عمل إرهابى لتنظيم "داعش" فى قضاء الطارمية شمالى العاصمة.

وذكرت القيادة -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "أعضاء قيادة عمليات بغداد تمكنوا من إحباط عمل إرهابى لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية بعبوات ناسفة فى قضاء الطارمية".

وأضافت أن أعضاء اللواء (59) فرقة المشاة السادسة وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، تفيد بقيام تنظيم داعش الإرهابى بوضع مواد متفجرة فى أحد بساتين منطقة الطارمية شمالى بغداد، خرجت قوة من اللواء وتمكنت من العثور على 4 عبوات ناسفة محلية الصنع مزروعة على جوانب إحدى الطرق النيسمية فى البستان، مشيرة إلى أن قوات هندسة الفرقة قامت برفع العبوات وإبطال مفعولها.