شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تجرى عملية صيانة لخزان مياه ملكان المغذى للمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أعمال الصيانة الدورية لخزان المياه المغذى للمسجد الحرام والواقع بجبل ملكان بمكة المكرمة، حيث تعمل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة على أعمال الصيانة الكهروميكانيكية والمدنية الدورية للخزان، بشكل أسبوعى.

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صورا لجانب من أعمال خزان المياه المغذى للمسجد الحرام بجبل ملكان، والصيانة الدورية للخزان، وقال المهندس مشعل المطرفي مساعد المدير العام للتشغيل والصيانة للشؤون الخارجية، إن الإدارة قامت بأعمال الصيانة الكهروميكانيكية والمدنية الدورية والوقائية والتصحيحية في خزان ملكان، كما شملت صيانة وحدات الإضاءة واللوحات الكهربائية ومحابس التحكم والمحابس الخاصة بالعوامة الميكانيكية والتي يبلغ قطرها (10) بوصة، والهوايات فوق رأس الخزان.



جانب من أعمال الصيانة



صيانة لخزان مياه ملكان

وأشار المطرفي، إلى صيانة ومتابعة الأعمال المدنية والتي تم خلالها تغيير جميع فواصل التمدد المتضررة الموجودة بجدران الخزان، ومعاينة الجدران والتشيكي عليها وصيانتها، ودهان جميع الأعمال المعدنية بالدهانات الفنية المعتمدة كسلالم الخدمات وأبواب فتحات الخزان، وصيانة الأسفلت حول منطقه الخزان.



صيانة محطة المياه



عملية صيانة لخزان مياه ملكان

وأوضح المطرفي أن أعمال الصيانة تمم بشكل أسبوعي، وذلك لضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة، مبينا أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

جدير بالذكر أن الرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام تشرف على خزان ملكان الواقع على جبل بمنطقة الكعكية والتي تبعد عن المسجد الحرام حوالي (20) كم، وتبلغ سعته (80) ألف متر مكعب ويغذى الخزان بمتغذيتين مختلفة بواسطة خطين قطر كل خط (350) مم، الأول من آبار ملكان، والثاني من شركة المياه الوطنية، التي بدورها تقوم بتعبئة الخزان عن طريق مضخات لرفع المياه إلى الخزان لتضخ عبر الأنابيب بقطر (70) مم إلى المسجد الحرام ومرافقه، والتي تتم الاستفادة منها لدورات المياه في المسجد الحرام ومرافقه لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.