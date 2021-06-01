الخارجية الفلسطينية تستدعي سفراء 5 دول أوروبية صوتت بلدانهم سلبا في المنظمات الأممية

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنه:
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وعبرت جادو شكعة عن "صدمة القيادة الفلسطينية من هذا التصويت الذي يشكّل ضوءا أخضر لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإمعان في عدوانها وانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني".
وطالبت سفراء الدول الأربع بتقديم توضيحات من وزاراتهم حول تصويتهم السلبي في مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، وسلمتهم رسائل احتجاج من وزير الخارجية والمغتربين إلى نظرائه في هذه الدول.
وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأنه "سيتم استدعاء السفير الألماني يوم الخميس المقبل".