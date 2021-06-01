الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مجموعة من "أنصار الله" في محاولة تقدم

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وذكر موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش مسنودة بالقبائل، استهدفت مجموعة من عناصر الحوثيين كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهة مُراد جنوب مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم".

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وأشار إلى "تنفيذ مقاتلات التحالف غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة المَشْجَح كبدتهم خسائر في الأروح والعتاد".

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ 18 غارة جوية على مديريتي مَدْغِل وصِرواح شمال غربي وغرب مأرب.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة الحوثيين، في قصف مدفعي استهدف مواقع للجماعة في جبهة الكَسّارة غرب مأرب.

ومنذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، تصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب، اثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مدينة مأرب مركز المحافظة الغنية بالنفط آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً شمالي البلاد، التي تمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع المستمر في اليمن منذ أكثر من 6 أعوام، كونها تضم مقر وزارة الدفاع إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.