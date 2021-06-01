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الرئيس الفرنسى: لا ينبغى السماح بتدخلات خارجية فى ليبيا

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي السماح بتدخلات خارجية في ليبيا، وكذلك يجب أن يغادرها المرتزقة.

وأكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن فرنسا ستساعد ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، حسبما أفادت بوابة "الوسط" الليبية.

وشدد ماكرون على دعم ليبيا بشكل كامل، وعلى ضرورة التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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