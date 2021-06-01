شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين السودان والبنك الدولى حول معالجة الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال توفيلا نيامازابو المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية بالبنك الدولي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، إنه سيتم بحث كيفية معالجة موضوع الديون السودانية البالغة حوالي 60 مليار دولار، حتى يتمكن السودان من الاستفادة من برنامج الدول المثقلة بالديون (هايبك).

والتقى الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، اليوم الثلاثاء، مع نيامازابو، حيث ناقش اللقاء الأولويات والموارد اللازمة وعلاقة البنك الدولي مع القطاع الخاص والتأكد من تنفيذ المشروعات وبناء القدرات.

وقال المسؤول في البنك الدولي، إن اللقاء تطرق لمتأخرات الديون على السودان، مشيرًا إلى أنه بعد رفعها أصبح السودان جزءًا كاملاً من المنظومة الدولية ويمكن له أن يستفيد من كل موارد البنك الدولي.

من جانبه، أكد الدكتور جبريل ابراهيم، عقب اللقاء، أهمية أن يلعب البنك الدولي دورًا مهمًا في إعفاء ديون السودان، إضافة إلى القيام بدور فاعل مع نادي باريس والدائنين التجاريين العاديين لإعفاء وتخفيض ديون السودان، مشيرًا إلى أهمية دور البنك في تمويل السودان في المرحلة المقبلة.

ووشدد وزير المالية السوداني، على أن اللقاء مع المسؤول في البنك الدولي كان مهمًا وإيجابيًا.