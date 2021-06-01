شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسى يؤكد الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مذكرًا بما شهده التعاون العسكري التونسي الأمريكي في السنوات الأخيرة، من تطور كمي ونوعي، في مجالات التكوين والتدريب ودعم التجهيزات وتطوير هيكل الاستعلامات والمساهمة في دعم منظومة المراقبة الإلكترونية المتحركة والثابتة على الحدود البرية والبحرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع التونسي، اليوم الثلاثاء، سفير أمريكا لدى تونس دونالد بلوم.

وذكر بيان صدر اليوم لوزارة الدفاع التونسية أن البرتاجي أشار - خلال اللقاء - إلى أن المستوى الرفيع الذي بلغه التعاون بين البلدين، "ساهم في الارتقاء بالجاهزية العملياتية للمؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

من جانبه، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، مواصلة الإدارة الأمريكية الوقوف إلى جانب تونس، فيما يتعلق بأمن الحدود والتدريب والمساعدة الفنية، معربًا عن تعهده بمزيد من بذل الجهد في سبيل دعمه.

كما نوه بالتطور الحاصل في قدرات أفراد المؤسسة العسكرية والمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة والنتائج المحققة في المجال.