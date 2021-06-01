شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم موقعاً داخل سوق تجاري بالرياض.. والدفاع المدني يباشر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في موقع داخل سوق تجاري.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: أن مدني الرياض تمكن من إخماد حريق اندلع في موقع داخل سوق تجارية، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صوراً وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق وإخماده.