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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم موقعاً داخل سوق تجاري بالرياض.. والدفاع المدني يباشر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في موقع داخل سوق تجاري.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: أن مدني الرياض تمكن من إخماد حريق اندلع في موقع داخل سوق تجارية، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صوراً وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق وإخماده.
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