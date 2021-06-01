الجيش الإسرائيلي يقول إنه دمر نقطة مراقبة سورية في الجولان... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه "خلال ساعات الليلة الماضية، قامت قواته بتدمير نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري مقامة في منطقة إسرائيلية غربي خط ألفا وسط هضبة الجولان، وذلك في إطار محاولات الجيش السوري انتهاك السيادة الإسرائيلية"، حسب تعبيره.

وقامت قوات الجيش الإسرائيلي "باقتحام نقطة المراقبة وتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية"، بحسب البيان.

وختم البيان بأن "الجيش الإسرائيلي لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل وسيواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها".

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 497 عام 1981 يدعو إسرائيل إلى إلغاء قرارها بضم مرتفعاتالجولان بحكم الأمر الواقع، وأن قرارها بشأن ضمه لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.